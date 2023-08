Infortunio Acerbi: le ultime sul recupero

Inizia la settimana che porta al debutto in campionato per l’Inter di Simone Inzaghi che fa i conti con la questione difesa. Qualche gol subito di troppo durante le amichevoli estive e reparto da completare sul mercato, per cui diventa sempre più importante il recupero di Francesco Acerbi ai box per un problema muscolare al polpaccio. Ad oggi il difensore 35enne rimane fortemente in dubbio per la gara contro il Monza: sarà usato con prudenza per evitare forzature e ricadute, soprattutto in questo momento di inizio stagione in cui la condizione fisica non può essere ottimale. Per la gara di sabato dunque si scalda Darmian, de Vrij e Bastoni, salvo colpi di scena.