Per lo scudetto tutti contro l’Inter anche nel 2024/2025

I problemi societari, comunque solo presunti, non fiaccano la forza dell’Inter, che anche in vista della prossima stagione sembra essere la principale contendente per lo scudetto. Già da alcune settimane circolano le quote vincente della Serie A 2024/2025 e le indicazioni sono eloquenti: i nerazzurri sono i principali candidati a conquistare un nuovo scudetto. Il successo nerazzurro è quotato a 1.45, ovvero molto probabile, con le sole Juventus e Milan, rispettivamente a 3.25 e 5.25, in grado di contrastare il cammino dell’undici di Simone Inzaghi.

Sarà dunque un dominio interista anche nella prossima stagione? Difficile a dirsi, soprattutto in questo momento, perché nel mezzo c’è il calciomercato che può incidere sulle valutazioni attuali. Indubbiamente, però, per colmare il gap sia bianconeri che rossoneri, ma anche un po’ tutte le altre, dovranno firmare diversi colpi da novanta per irrobustire le rispettive rose.

In casa Inter le idee da questo punto di vista sono particolarmente chiare. Marotta e company hanno già positivamente concluso gli ingaggi di Taremi e Zielinski, ma dai partenopei potrebbe arrivare anche un altro elemento di livello come Di Lorenzo , leader della corsia difensiva destra sia del Napoli che della Nazionale. Il capitano azzurro ha qualche ‘mal di pancia’ e l’Inter ha drizzato subito le antenne.

L’affare non è facile, il costo è elevato e la concorrenza è piuttosto folta, ma il progetto nerazzurro in questo momento attrae molto di più degli altri, i quali sembrano un po’ stentare, e potrebbe colpire nel segno con il quasi 31enne toscano di Castelnuovo di Garfagnana.

La diatriba Oaktree-Zhang non sembra poter ostacolare in alcun modo la gestione nerazzurra che, anzi, ora è supportata da un fondo che a fine marzo 2024 certificava la gestione di qualcosa come 192 miliardi di dollari. Non si prevede un mercato sfarzoso per allestire la rosa di Simone Inzaghi, ma non ci sarà neanche alcun problema da questo punto di vista: il nuovo proprietario dell’Inter è un autentico colosso di statura mondiale.