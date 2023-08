Inter, la difesa preoccupa? Inzaghi ha una convinzione

Le amichevoli contro il Salisburgo e l’Egnatia hanno creato un po’ di apprensione in casa Inter, per quanto riguarda la fase difensiva. In due gare, infatti, i nerazzurri hanno incassato 5 reti, mostrando troppe disattenzioni e cali di concentrazione

Tuttavia, secondo La Gazzetta dello Sport, Inzaghi non sembra essere troppo preoccupato, convinto che nel momento in cui ci saranno i 3 punti in palio molti dei problemi riscontrati in amichevole spariranno. Anche il ritorno di Acerbi potrebbe essere utile in tal senso, sebbene per il difensore si sceglierà quasi sicuramente la vita della cautela. Almeno per sabato contro il Monza.

In ogni caso, il tecnico si aspetta comunque un rinforzo sul mercato, sebbene le piste legate a Tomiyasu e Chalobah, gli obiettivi preferiti, sembrano essere abbastanza complicate, a causa di alcuni infortuni in difesa nei titolari per Arsenal e Chelsea.

L’opinione di Passione Inter

La convinzione di Inzaghi è sicuramente fondata, ma sottovalutare i problemi difensivi potrebbe portare al ripetersi di situazioni spiacevoli, già viste nella scorsa stagione. La mancanza di equilibrio senza palla e di concentrazione è già costata all’Inter la scorsa Serie A e quest’anno non può accadere di nuovo.