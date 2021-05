Dimarco-Inter: le ultime news di calciomercato

L'Inter è al lavoro per riportare il calciatore a Milano

CALCIOMERCATO DIMARCO - In questo articolo aggiornato parleremo di tutte le trattative di calciomercato che riguardano Federico Dimarco, difensore italiano.

Dimarco milita attualmente nell'Hellas Verona, in prestito dall'Inter con diritto di riscatto. Il suo contratto con l'Inter andrà in scadenza nel 2023. Attualmente lo stipendio di Dimarco ammonta a 0,5 milioni annui.

L'Inter è interessata a riavere Dimarco e in questo speciale calciomercato sul calciatore in prestito all'Hellas Verona andremo a riportare tutte le ultimissime di mercato su Dimarco, le trattative in corso, il valore di mercato, le cifre e le contropartite che potrebbero essere inserite nell'affare che riporterebbe Dimarco all'Inter.

ULTIME DI MERCATO SU DIMARCO

In una recente diretta televisiva dagli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha confermato come il futuro di Dimarco sia sempre più vicino a un ritorno all'Inter LEGGI QUI

Ma occhio anche alla Roma di Mourinho, che potrebbe studiare una strategia per portare il difensore nella capitale LEGGI QUI

Intanto anche l'Atalanta sfida l'Inter per Dimarco: per Gasperini il calciatore in forza al Verona può essere l'erede di Gosens LEGGI QUI