Vidal-Inter: le ultime news di calciomercato

Vidal è uno dei possibili calciatori da sacrificare nella prossima sessione di mercato

Vidal è arrivato all' Inter nel 2020 e il suo contratto andrà in scadenza nel 2022. Attualmente lo stipendio di Vidal ammonta a 6 milioni netti annui.

In questo speciale calciomercato su Vidal andremo a riportare tutte le ultimissime di mercato su Vidal, le trattative in corso e quelle saltate.

Fermo ai box per infortunio per lungo tempo in questo finale di stagione, Vidal, con il suo lauto stipendio, può rappresentare un problema per l'Inter LEGGI QUI