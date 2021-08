Dumfries e Dzeko: la doppia D con personalità e leadership per l’Inter

L'esterno olandese è atterrato a Milano in serata e domani firmerà il contratto. L'annuncio dell'ex giallorosso invece arriverà nelle prossime ore

L'Inter sta per chiudere per i primi due rinforzi post-Lukaku. La cessione dell'attaccante belga è stata ufficializzata proprio oggi dal Chelsea. Denzel Dumfries è arrivato in Italia in serata e si è detto: "Pronto, felice e affamato". L'esterno olandese avrà il duro compito di sostituire uno dei migliori terzini del mondo come Achraf Hakimi. L'acquisto di Dzeko invece (il cui annuncio sarà comunicato nelle prossime ore), non è visto come rimpiazzo di Lukaku. La società nerazzurra sembrerebbe puntare sul mercato a Duvan Zapata oppure Correa