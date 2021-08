UFFICIALE: Romelu Lukaku lascia l’Inter ed è un nuovo calciatore del Chelsea

Il belga torna a Londra

La trattativa dell'estate, anche se non certo per i tifosi dell'Inter, è finalmente andata in porto. Conclusasi già da diverse ora, ma ufficializzata ora, la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea è una delle più ricche di sempre, ben 115 milioni di euro. Ecco il comunicato ufficiale della società nerazzurra sulla cessione: