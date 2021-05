Mercato – Dimarco rientra all’Inter: Radu può andare al Verona

Il ritorno del difensore potrebbe portare Radu in gialloblu

Federico Dimarco ha disputato quest'anno la sua stagione migliore in Serie A con la maglia dell' Hellas Verona . Il suo ritorno all' Inter è sempre più probabile grazie alle sue prestazioni con la maglia gialloblu con cui ha collezionato ben 5 reti e 5 assist in campionato, giocando spesso e volentieri nel terzetto difensivo di Ivan Juric . Col ritorno all' Inter del difensore italiano potrebbe esserci una novità di mercato .

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'Inter lavora con l'Hellas per riportare a Milano il terzino cresciuto nel vivaio nerazzurro, che già lo scorso anno aveva iniziato la stagione con Conte. Il tecnico nerazzurro ha apprezzato la capacità di sapersi adattare a terzo di sinistra della difesa a tre. Il Verona ha un diritto di riscatto sul giocatore ma potrebbe non esercitarlo, magari ricevendo in cambio il secondo portiere nerazzurro Ionut Radu, visto l'interessamento di molti club per l'estremo difensore dell'Hellas Verona Silvestri.