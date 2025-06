Di Marzio UFFICIALE: “L’Inter ha scelto questo allenatore”

Ore caldissime in casa Inter per quanto riguarda il futuro della panchina. La trattativa per Cesc Fabregas sembra essere definitivamente saltata, con l’Inter che si sarebbe già mossa per un altro profilo, come confermato da Gianluca Di Marzio.

L’esperto di calciomercato, infatti, ha annunciato sul proprio profilo X la decisione di puntare su Cristian Chivu, reduce dalla sua prima avventura in Serie A, sulla panchina del Parma. Come confermato sul proprio sito, i nerazzurri punteranno sull’ex giocatore dell’Inter dopo aver incassato il no per Fabregas.