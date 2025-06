Ultim’ora Gazzetta: “Fabregas non allenerà l’Inter”

Sono giorni intensissimi in casa Inter dopo l’addio di Simone Inzaghi in panchina. La dirigenza nerazzurra è alla ricerca di un nuovo allenatore, con il profilo di Cesc Fabregas in cima alla lista dei preferiti. Uno scenario che, però, ha da subito presentato diversi ostacoli, visto il muro totale del Como.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’ipotesi sarebbe ufficialmente tramontata in questi minuti. Il giornale, infatti, scrive così sul suo sito: “Non sarà Cesc Fabregas l’allenatore dell’Inter per la prossima stagione. Ora Marotta e Ausilio adranno sulle due alternative, Vieira e Chivu. Sviluppi in giornata”.

Si attendono ulteriori novità e conferme.