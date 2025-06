Il Como fa muro su Fabregas: “Lo abbiamo detto a Marotta”

Pochi istanti fa è stato diffuso un comunicato ufficiale da parte del presidente del Como, Mirwan Suwarso. Il noto proprietario indonesiano ha ribadito di aver respinto la richiesta dell’Inter e del suo presidente Marotta di poter approfondire la trattativa con Cesc Fabregas, ribadendo comunque il rispetto reciproco che lega il suo club ai nerazzurri.

Queste le parole riportate da Fabrizio Romano: “Abbiamo comunicato il nostro rifiuto direttamente al presidente dell’Inter, che ha riconosciuto la cortesia e la chiarezza che ci si aspetta tra club che hanno rispetto reciproco. Per questa ragione, trattiamo i rumors insistenti sul loro interesse per il nostro allenatore come pure fantasia, difficilmente chiunque insisterebbe dopo una risposta così chiara. Specialmente un club del calibro dell’Inter”.