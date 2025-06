Ausilio a Londra per cedere un BIG: 40 milioni all’Inter

Sbarcato a Londra nel pomeriggio di ieri, Piero Ausilio si è subito dato un gran da fare. Il direttore sportivo dell’Inter, che in serata ha tentato di convincere Cesc Fabregas ad accettare la panchina, non si è limitato ad una sola missione. Il dirigente nerazzurro ha infatti intrattenuto i primi contatti anche con Rasmus Hojlund, grande obiettivo di questa estate per l’attacco.

Come spiegato poi da Tuttosport, Ausilio ha approfittato di questo soggiorno londinese anche per raccogliere nuove proposte per uno dei big nerazzurri. L’Inter, infatti, potrebbe decidere di sacrificare Yann Bisseck, difensore richiestissimo in Premier League e valutato dalla società intorno ai 40 milioni di euro dopo l’investimento da 7 milioni fatto appena due anni fa.

Sul difensore tedesco gravitano innanzitutto West Ham e Aston Villa, da tempo sulle sue tracce. Non è infine escluso che anche il Manchester United possa piombare da un momento all’altro su Bisseck. A quel punto, chissà che Inter e Red Devils non possano imbastire una sorta di scambio tra il difensore e Hojlund, legati tra loro da una valutazione economica non troppo distante.