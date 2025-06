Ausilio in missione per Hojlund: ECCO l’offerta dell’Inter

La spedizione londinese di ieri di Piero Ausilio non aveva come obiettivo il solo Cesc Fabregas, primo nome individuato per la panchina dopo l’addio di Simone Inzaghi. Il direttore sportivo dell’Inter, oltre a trattare faccia a faccia con lo spagnolo, ha avuto un primo contatto diretto anche con il nuovo obiettivo di mercato per l’attacco dei nerazzurri.

Si tratta di Rasmus Hojlund, centravanti danese pagato ben 75 milioni di euro dal Manchester United due anni fa e già sul punto di andar via. I Red Devils aprono alla sua cessione, a patto che questa avvenga a titolo definitivo. L’ex Atalanta, del resto, ha già espresso il suo gradimento all’opzione Inter, peraltro in un campionato che conosce bene e che ha esaltato le sue doti finalizzative.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter ha voluto sondare innanzitutto la possibilità di un prestito con diritto di riscatto fissato a 45 milioni, con eventuale obbligo a determinate condizioni a partire dall’estate 2026. Lo United non sembra al momento convintissimo di questa formula, ma lo spazio per trattare e costruire l’affare è piuttosto ampio, soprattutto perché i nerazzurri potrebbero anche attendere la conclusione del Mondiale.