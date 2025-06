La maglia UFFICIALE dell’Inter per la stagione 2025/26

Confermando le indiscrezioni delle ultime settimane, l’Inter ha presentato ufficialmente la maglia casalinga che accompagnerà i match dei nerazzurri durante tutta la prossima stagione 2025/26. Uno stile totalmente rinnovato rispetto alla tradizionali strisce verticali nerazzurre cha ha già diviso i pareri dei tifosi interisti.

Come annunciato ufficialmente dal club nerazzurro, “la nuova divisa da gioco adotta un design rinnovato anche nei dettagli: il logo Inter, lo swoosh Nike e le patch dei partner di maglia Betsson.Sport, Gate.io e U-Power sono per la prima volta uniformate nel nuovo colore Chlorine Blu, che caratterizzerà inoltre il linguaggio grafico del Club per tutta la nuova stagione”.

Questa la nota dell‘Inter: “La nuova jersey presenta un design altamente innovativo che gioca sul confine tra visibile e invisibile: sul fronte le iconiche strisce nere e blu vengono infatti modellate per creare la scritta INTER, abilmente celata tra i motivi grafici della maglia e che può essere colta solo da chi osserva con attenzione”.

Si tratta della maglia home che farà il suo debutto già in occasione del Mondiale per Club di questa estate negli Stati Uniti contro gli Urawa Red Diamonds al Lumen Field di Seattle il 21 giugno 2025. La divisa è già in vendita da questa mattina sugli store ufficiali dell’Inter.