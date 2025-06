Inter al Mondiale con la nuova maglia: l’annuncio del club

Questa mattina l’Inter ha presentato ufficialmente la nuova maglia home 2025/26. Si tratta di uno stile totalmente ridisegnato rispetto alle versione classiche degli anni precedenti. Come spiegato dal club nerazzurro, si tratta di un omaggio alla propria identità e gioca – grazie ad un design altamente innovativo – sul confine tra visibile e invisibile.

Le strisce, inoltre, sono state modellate per creare la scritta Inter, visibile solo dopo un’attenta osservazione. Una maglia che parla sia ai tifosi, ma che mira ad aprirsi a tutto il mondo e conquistare nuovi appassionati a livello internazionale.

In attesa di scoprire chi guiderà l’Inter dopo l’addio di Simone Inzaghi, il club nerazzurro ha annunciato che la nuova maglia home nerazzurra farà il suo debutto ufficiale al Mondiale per Club. Potremo dunque assistere per la prima volta alla resa in campo della nuova divisa il prossimo 21 giugno 2025, in occasione del match contro gli Urawa Red Diamonds al Lumen Field di Seattle.