Colpo di scena Inter: ECCO il nuovo attaccante per il Mondiale

Nonostante l’Inter non abbia ancora in mano un nuovo allenatore dopo l’addio dello scorso martedì di Simone Inzaghi, proseguono spedite le manovre del club sul mercato. Nel blitz di ieri a Londra, ad esempio, Piero Ausilio – oltre a cercare di convincere Fabregas a forzare la mano con il Como per liberarlo – ha avuto modo di contattare anche Rasmus Hojlund, primo obiettivo per l’attacco.

Ad ogni modo, come spiegato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter non sembra avere fretta per il centravanti danese che potrebbe arrivare anche al termine del Mondiale per Club. A fronte degli addii di Arnautovic e Correa, i quali non prenderanno parte alla spedizione statunitense, è sotto gli occhi di tutti l’esigenza da parte del club nerazzurro di trovare un quarto attaccante alle spalle di Lautaro, Thuram e Taremi.

A tal proposito, potrebbe essere Francesco Pio Esposito la soluzione a questo problema. L’attaccante classe 2005, a causa di una lieve distorsione al ginocchio rimediata nella finale playoff contro la Cremonese, non prenderà parte all’Europeo Under 21 con la Nazionale Italiana. Il giovane centravanti, dunque, tornerà subito ad Appiano Gentile e prenderà parte al Mondiale per Club da quarto attaccante.

Da capire i tempi di recupero, ma l’entità dell’infortunio non sembra essere troppo seria. Per Esposito sarà un’occasione molto importante: qualora dovesse dare buone risposte e convincere il nuovo allenatore a puntare su di lui, potrebbe rimanere anche per la prossima stagione. A quel punto, l’assalto per Hojlund andrebbe avanti comunque, mentre a tornare in bilico potrebbe invece essere Mehdi Taremi.