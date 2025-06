Inzaghi si presenta: “Ho sempre seguito l’Al-Hilal”

E’ tempo di presentazioni per Simone Inzaghi, divenuto da qualche ora il nuovo allenatore dell’Al-Hilal. Nel video di presentazione, l’ex tecnico dell’Inter ha parlato di questa sua nuova avventura in Arabia Saudita spiegando di aver seguito parecchio di recente la sua nuova formazione per via della presenza di una sua vecchia conoscenza in rosa, vale a dire Sergej Mikinkovic-Savic.

Queste le sue parole: “Sono molto contento di intraprendere questa nuova esperienza. Il mio desiderio era sempre stato quello di andare ad allenare all’estero oltre che all’Italia e l’Al-Hilal è un’occasione per la mia carriera. È un club che conosco perché conosco il calcio arabo, ci abbiamo giocato spesso qui in Arabia Saudita. Ho sempre seguito l’Al-Hilal perché qui gioca Sergej Milinkovic-Savic, un giocatore che ho allenato alla Lazio. Sarà un grande aiuto averlo con noi, è un top player e un bravissimo ragazzo”.

Sul calcio arabo Inzaghi ha poi spiegato: “Il calcio in Arabia Saudita si sta evolvendo, ci sono ottime squadre, il calcio migliora sempre e i giocatori e gli allenatori stranieri hanno portato le proprie qualità nel club. Ho seguito tanto la storia del club, avevo questa esigenza di voler fare un’esperienza fuori dall’Italia. Il club ha milioni di fan ogni volta che scende in campo, lo stadio è sempre pieno”.

Infine, gli obiettivi fissati con l’Al-Hilal a partire dal Mondiale per Club: “Gli obiettivi sono quelli di vincere il più possibile, di vincere trofei e di portare i miei principi di gioco. Porterò le mie idee, saremo una squadra che avrà molti ingredienti. L’ho detto quando me ne sono andato, ho un grandissimo ricordo di loro per come mi hanno trattato, ora le nostre squadre si sono separate, ma ci sarà sempre un grande rispetto e amore reciproco. Mondiale per Club? Dovrò conoscere la squadra subito, c’è emozione per una competizione così importante”.