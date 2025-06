Repubblica: “Idea Mourinho per la panchina dell’Inter”

In attesa di capire se Frabregas riuscirà a convincere o meno il Como a liberarlo, l’Inter è chiaramente costretta a non escludere in questo momento alcuna alternativa per la propria panchina. I nomi papabili dietro lo spagnolo rimangono quelli di Patrick Vieira e Cristian Chivu, con il francese leggermente più avanti nelle preferenze della società.

Nella lista, stando a quanto riferito questa mattina da la Repubblica, vi sarebbe spazio anche ad un’idea nostalgica che porta al nome di José Mourinho. Lo Special One è legato al Fenerbahçe, anche se la sua esperienza in Turchia è stata sino a questo momento tutt’altro che esaltante.

Il portoghese rappresenta “un pensiero romantico”, in un’operazione che è stata definita “in stile Ranieri a Roma tornare ad allenare dove si è stati bene, prima della fine della carriera in panchina”. Lo stesso Mourinho sarebbe affascinato all’idea di poter tornare in un club in cui ha fatto la storia e in cui sa di essere amato da tutto il popolo nerazzurro.