Fabregas dice sì: “Vuole l’Inter ad ogni costo”

Il blitz di Piero Ausilio a Londra di ieri pomeriggio sembra essere stato in parte decisivo. Il direttore sportivo dell’Inter, nonostante non avesse ottenuto l’autorizzazione chiesta dal presidente Marotta al Como per trattare con Cesc Fabregas, ha prospettato un grande progetto sportivo per la panchina nerazzurra riuscendo a stregare lo spagnolo.

Come riferito dal Corriere dello Sport nell’edizione di questa mattina, dopo la chiacchierata di ieri sera Ausilio è riuscito ad incassare il sì di Fabregas che adesso “vuole la panchina dell’Inter a tutti i costi”. Allo stesso tempo, a causa del muro eretto sul tecnico dal Como, toccherà allo stesso tecnico convincere la proprietà indonesiana a liberarlo per intraprendere la nuova avventura a Milano.

Partita che rimane dunque apertissima e che si deciderà durante la giornata odierna: come annunciato da Marotta dopo l’addio di Inzaghi, infatti, entro questa settimana l’Inter dovrà avere un nuovo allenatore con cui affrontare il Mondiale per Club e le prossime stagioni, per un progetto a lungo termine. In caso di esito negativo con Fabregas, la pista più quotata rimane quella che porta a Vieira.