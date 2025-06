L’Al-Hilal presenta Inzaghi, ma la gaffe è clamorosa

Ieri sera Simone Inzaghi è stato ufficialmente presentato dall’Al-Hilal come nuovo allenatore. L’ormai ex tecnico dell’Inter ha siglato un biennale da 26 milioni di euro netti a stagione, diventando dunque l’allenatore più pagato al mondo.

Nel video di presentazione, in cui è stato definito dal club arabo come “il genio italiano”, è stata commessa una gaffe clamorosa. In sottofondo si sente infatti una vecchia telecronaca di Piccinini della finale di Champions League del 2007 tra Milan e Liverpool al secondo gol di Pippo Inzaghi.

Simone, dunque, è stato confuso con il fratello Pippo: un errore che molti utenti hanno subito notato, ma che non è stato poi successivamente corretto dall’Al-Hilal.