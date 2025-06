Ultimatum Inter a Fabregas: che succede adesso

Dopo la lunghissima giornata di ieri, nella quale ad un certo punto la pista Cesc Fabregas sembrava ormai tramontata, l’Inter è riuscita ad avere un colloquio diretto con lo spagnolo tramite il direttore Piero Ausilio, volato nel pomeriggio a Londra per raggiungere il tecnico del Como.

Dopo questo contatto, nel quale è stato presentato il progetto interista e sono state fornite le adeguate garanzie sul mercato all’allenatore, l‘Inter ne è uscita con un moderato ottimismo. Oggi, come scritto da La Gazzetta dello Sport, sarà una giornata chiave. Ad ostacolare l’operazione in questo momento è infatti il Como che quest’oggi sentirà Fabregas per capire le sue intenzioni.

Se il tecnico catalano riuscirà a convincere la proprietà e liberarsi, a quel punto potrà serenamente accettare l’Inter ed intraprendere questa nuova avventura in nerazzurro. In caso contrario, le alternative rimangono Patrick Vieira e Cristian Chivu con il francese leggermente favorito rispetto all’allenatore del Parma.