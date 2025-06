Vieira: “Voglio continuare ad allenare il Genoa”

Nelle ore in cui potrebbe sfumare definitivamente il sogno Fabregas per l’Inter, si rialzano in picchiata le quote di Patrick Vieira. L’allenatore francese, reduce da un’ottima stagione alla guida del Genoa, sembra adesso l’indiziato numero uno per raccogliere l’eredità di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra a partire dal Mondiale per Club.

Lo stesso allenatore, come riferito dal Secolo XIX, avrebbe già avuto un colloquio con il Genoa per pianificare la prossima stagione. A tal proposito, secondo la stessa informazione, Vieira avrebbe ribadito ai suoi dirigenti: “Sono l’allenatore del Genoa e voglio continuare a esserlo”.

Un’intenzione che, dinnanzi ad un possibile tentativo dell’Inter per averlo, potrebbe improvvisamente vacillare.