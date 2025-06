Pedullà: “Inter, proposti Thiago Motta e Farioli”

La ricerca dell’allenatore da parte dell‘Inter prosegue e si appresta ad entrare in ore decisive. Il club nerazzurro ha fretta di trovare il prima possibile una nuova guida, in vista del Mondiale per Club che avrà inizio negli Stati Uniti da metà giugno.

L’Inter si ritroverà il prossimo 9 giugno ad Appiano Gentile, mentre l’11 prenderà il volo per raggiungere il ritiro negli Stati Uniti e preparare il primo match ufficiale dei Mondiali contro il Monterrey il prossimo 18 giugno. Ciò significa che il tempo a disposizione per chiudere le trattative per il nuovo allenatore sta per scadere.

In attesa di novità sul fronte Fabregas, blindato dal proprietario del Como che non sembra avere alcuna intenzione di perderlo, Secondo Alfredo Pedullà sono questi i nomi da tenere d’occhio per la panchina dell’Inter: “Vieira davanti a “Chivu, proposti Thiago Motta e Farioli (nei giorni scorsi)”.