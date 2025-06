FURIA Spalletti contro Acerbi: “Un giorno me lo spiegherà”

Luciano Spalletti non ha apprezzato la scelta di Francesco Acerbi di rifiutare la convocazione con la Nazionale. A infastidire il commissario tecnico dell’Italia, inoltre, è stata anche la giustificazione del difensore dell’Inter, che ha parlato di mancanza di rispetto.

Spalletti, infatti, è tornato sull’argomento alla vigilia della sfida contro la Norvegia, fondamentale per le Qualificazioni ai Mondiali 2026. Il ct, intervistato da Sky Sport, ha replicato in modo molto duro alle affermazioni di Acerbi.

Queste le sue parole:

“Un giorno mi spiegherà dove gli ho mancato di rispetto e io gli dirò quello che penso io sul rispetto e su ciò che ha fatto a me e alla Nazionale soprattutto. Penso che a Mancini gli abbiano rubato il telefono e qualcuno gli stia mettendo like per farlo passare male e fare brutta figura. Una cosa che può succedere, i telefoni vengono hackerati e penso sia successo questo”.