Diouf sbarca a Milano: l’Inter prenota le visite mediche

Con un accordo lampo, l’Inter questo pomeriggio si è aggiudicata l’acquisto di Andy Diouf. Il Lens, infatti, ha accettato la proposta del club nerazzurro da 20 milioni di euro come parte fissa, più altri 5 sotto forma di bonus. Bruciata la concorrenza del Napoli che nelle ultime settimane aveva sondato con particolare interesse il centrocampista francese.

Come riportato da Sky Sport, dopo aver raggiunto l’intesa verbale con il Lens, l’Inter ha ottenuto il via libera per far arrivare Diouf in Italia. Il classe 2003 sbarcherà a Milano nella giornata di domani, venerdì 22 agosto, per sottoporsi alle consuete visite mediche prima di siglare ufficialmente il nuovo contratto con il club nerazzurro fino al giugno 2030. Non è escluso che Diouf possa anche essere convocato per Inter-Torino di lunedì 25 agosto.