Biasin SVELA: “Mercato Inter? Tutti si dimenticano una cosa”

Dopo più di un mese l’Inter sembra essere finalmente riuscita a tornare a fare un movimento in entrata in questa sessione estiva di calciomercato. I nerazzurri sono riusciti a raggiungere un accordo con il Lens per il trasferimento di Andy Diouf che sarà il rinforzo per il reparto di centrocampo di Chivu nella nuova stagione.

In merito a questo mercato che è stato molto criticato dai tifosi dell’Inter, desiderosi di nomi blasonati, ci ha pensato Fabrizio Biasin a fare il punto sulla rosa nerazzurra e ricordando che la società quest’estate è riuscita a tenere in organico tutti quanti i big, ovvero quelli che sono riusciti ad arrivare 2 volte in 3 anni in finale di Champions League.

Questo il pensiero su X del noto giornalista nerazzurro: “Nel delirio del mercato (ancora non finito), ci si dimentica di chi c’è. Barella, Lautaro, Bastoni, Calhanoglu, Dumfries…: l’Inter ha ceduto 0 big e non era affatto scontato. “Son quelli che hanno straperso la finale di Champions”. No, son quelli che ci sono arrivati 2 volte”.