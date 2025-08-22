Bastoni suona la carica: “Fame di riscatto. Solo 2 strade”

Manca sempre meno al debutto in Serie A dell’Inter che avverrà lunedì sera in casa a San Siro contro il Torino. I nerazzurri vogliono provare a fare una stagione nella quale tenteranno di vincere i trofei che sono sfumati la scorsa annata, nonostante un ottimo cammino in tutte le competizioni italiane ed europee.

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Alessandro Bastoni che da leader del gruppo ha suonato la carica in vista dell’esordio stagionale dell’Inter. Il difensore nerazzurro ha spronato l’ambiente con parole importanti, utili per segnare gli obiettivi di squadra e poi ha parlato anche dell’impatto del nuovo allenatore Cristian Chivu.

Queste le sue parole complete: “Dopo le delusioni del finale di stagione l’Inter riparte molto carica, nello spogliatoio ci siamo detti che dobbiamo riprenderci dalle batoste subite nelle ultime settimane della scorsa stagione. C’è fame di riscatto e non è mai mancata, quando perdi ci sono due strade: o riparti o molli e noi abbiamo deciso di ripartire. Chivu? Nella metodologia di allenamento è molto più duro, lavora tanto sull’intensità. È molto più verticale, vuole andare subito sulle punte. Abbiamo ancora qualche giorno per assimilare la sua filosofia, ma a livello umano mister Chivu è stato una grande sorpresa. Non ci sono dubbi”.