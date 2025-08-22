Romano e Moretto CONFERMANO: “Contatto per Lookman”

Il grande obiettivo di mercato dell’Inter nel corso di quest’estate è stato per molte settimane, Ademola Lookman che ha fatto di tutto per potersi trasferire in nerazzurro ma che si è dovuto scontrare con la volontà dell’Atalanta di non cederlo in Serie A e alla fine Marotta e Ausilio hanno quindi dovuto desistere.

Sul canale YouTube di Fabrizio Romano è intervenuto il suo collega Matteo Moretto che ha rivelato delle importanti novità in merito al futuro dell’attaccante nigeriano. Nelle ultime ore ci sarebbero infatti stati dei contatti con l’Atletico Madrid ma è una pista in salita. Queste le parole del giornalista esperto di mercato:

“Nelle ultime ore c’è stato un contatto tra Lookman e l’Atletico Madrid. Gli agenti del giocatore hanno cercato di capire se il club spagnolo fosse ancora interessato all’opzione Lookman. Tra la dirigenza dell’Atletico c’è chi vorrebbe Lookman, ma non tutti. Anche l’allenatore Simeone considera prioritarie altre piste. A oggi non ci sono margini per il trasferimento”.