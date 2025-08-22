Sky rivela in diretta il nuovo colpo dell’Inter dopo Diouf

Il nuovo acquisto dell’Inter, salvo clamorosi colpi di scena, sarà Andy Diouf. Il centrocampista arriva dal Lens che ha accettato una buona offerta dei nerazzurri ma per Marotta e Ausilio il lavoro non è ancora affatto concluso. Dopo il mediano francese è infatti atteso ancora almeno un nuovo colpo di mercato.

Secondo quanto riportato da Luca Marchetti in diretta su Sky Sport, c’è già anche un piano ben preciso su quale giocatore scegliere. L’Inter infatti, secondo il giornalista esperto di mercato, prenderà ancora un difensore entro fine mercato senza dover riflettere su quali uscite ci saranno. Queste le sue parole in merito:

“L’Inter ha cambiato strategia, dopo Lookman ha pensato che ci voleva qualcosa in più a centrocampo. Ha cercato di capire se poteva andare avanti con Konè ma l’idea è tramontata e si è buttata su Diouf. L’Inter non finisce qui la campagna acquisti, arriverà un difensore indipendentemente dalle cessioni nel reparto”.