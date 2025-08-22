Dopo più di un mese senza acquisti veri (era da metà luglio con l’annuncio ufficiale della firma di Bonny), l’Inter torna a fare mercato e ha chiuso per l’innesto di Andy Diouf. Il centrocampista francese è un talento che abbina doti tecniche e fisiche e per Chivu potrà essere prezioso sia in fase offensiva che in quella difensiva.

Secondo le prime voci dopo la conferma della chiusura dell’operazione con il club transalpino, l’Inter avrebbe offerto circa 20 milioni di euro più bonus per ottenere la fumata bianca con il Lens. Adesso è però arrivato un aggiornamento da parte dell’esperto di mercato Fabrizio Romano che svela nuove cifre.

Nel suo ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube, il noto giornalista ha infatti svelato che la proposta dell’Inter e accettata dal Lens per la cessione di Andy Diouf, dovrebbe invece essere pari a 25 milioni di euro garantiti, e quindi senza contare dei bonus. Grazie a questa offerta i nerazzurri hanno battuto la concorrenza.