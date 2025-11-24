Doppia bocciatura Inter: Chivu li vende a gennaio

Diverse cose hanno fatto rumore ieri sera nel derby perso dall‘Inter contro i cugini del Milan. In particolare, oltre ad una prestazione sfortunata dei nerazzurri che non ha portato il risultato sperato, sono stati i cambi operati da Cristian Chivu nel corso della ripresa. Il primo dato che balza all’occhio riguarda il numero di sostituzioni, visto che il tecnico ha scelto di non operare il quinto cambio.

Qualcosa di significativo se consideriamo che in panchina per tutti i 90′ è rimasto un calciatore come Davide Frattesi. Il centrocampista non è per niente contento della scarsa considerazione che ha ricevuto in questa prima metà di stagione e il segnale di ieri sera fa pensare ad un epilogo che porterà alla sua cessione nel mese di gennaio.

Bocciatura totale da parte di Chivu anche nei confronti di Luis Henrique: al brasiliano, escluso dall’inizio nonostante fosse il cambio naturale di Dumfries, è stato addirittura preferito Diouf. Il francese, che sin qui aveva collezionato solo una manciata di minuti, è stato schierato in posizione di esterno destro molto offensivo. Un ingresso in campo peraltro positivo, ma in una posizione certamente non sua che dice tanto sul futuro dell’ex Marsiglia all’Inter.