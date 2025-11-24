24 Novembre 2025

Doppia bocciatura Inter: Chivu li vende a gennaio

Il Derby ha dato due sentenze

Cristian Chivu dopo Ajax-Inter

Diverse cose hanno fatto rumore ieri sera nel derby perso dall‘Inter contro i cugini del Milan. In particolare, oltre ad una prestazione sfortunata dei nerazzurri che non ha portato il risultato sperato, sono stati i cambi operati da Cristian Chivu nel corso della ripresa. Il primo dato che balza all’occhio riguarda il numero di sostituzioni, visto che il tecnico ha scelto di non operare il quinto cambio.

Qualcosa di significativo se consideriamo che in panchina per tutti i 90′ è rimasto un calciatore come Davide Frattesi. Il centrocampista non è per niente contento della scarsa considerazione che ha ricevuto in questa prima metà di stagione e il segnale di ieri sera fa pensare ad un epilogo che porterà alla sua cessione nel mese di gennaio.

Bocciatura totale da parte di Chivu anche nei confronti di Luis Henrique: al brasiliano, escluso dall’inizio nonostante fosse il cambio naturale di Dumfries, è stato addirittura preferito Diouf. Il francese, che sin qui aveva collezionato solo una manciata di minuti, è stato schierato in posizione di esterno destro molto offensivo. Un ingresso in campo peraltro positivo, ma in una posizione certamente non sua che dice tanto sul futuro dell’ex Marsiglia all’Inter.

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Antonio Siragusano

Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Laureato in Editoria, Culture della Comunicazione e della Moda, dal 2021 è iscritto all’Ordine dei Giornalisti. Appassionato di telecronache e calciomercato, scrive di Inter da quasi dieci anni.