Dumfries più grave del previsto: quante partite salta

Non sono affatto confortanti le notizie che giungono intorno alle condizioni fisiche di Denzel Dumfries. L’esterno olandese, che ha dovuto saltare il derby di ieri sera contro il Milan per il problema alla caviglia rimediato due settimane fa contro la Lazio, dovrà rimanere ai box ancora per diversi giorni. Il suo infortunio, infatti, pare sia più grave del previsto.

Come scritto questa mattina dal Corriere dello Sport, Dumfries non sarà certamente dei giochi anche per la gara di Champions League di mercoledì 26 novembre in casa dell’Atletico Madrid. Ancora un’assenza pesante in un big match, soprattutto perché ad oggi l’olandese non ha ancora un vero sostituto alle sue spalle. Carlos Augusto ha cercato di fare il possibile contro il Milan in una posizione non sua, faticando però in fase d’attacco.

Dumfries potrebbe tra l’altro saltare anche la sfida contro il Pisa di domenica prossima: a quel punto, più che la gara di Coppa Italia contro il Venezia del 3 dicembre, l’olandese punterebbe a tornare per un altro duello molto complicato di sabato 6 dicembre, in programma a San Siro contro il temibile Como di Cesc Fabregas.