“Ha il gol sulla coscienza”: Sommer stroncato da tutti

Ha inciso eccome l’errore commesso da Yann Sommer sulla rete di Pulisic nell’economia del derby vinto ieri sera dal Milan per 0-1 sull’Inter. Il portiere svizzero è stato poco reattivo sul tiro dalla distanza di Saelemaekers ed ha confezionato con la sua respinta corta un pallone facile da insaccare per l’attaccante statunitense che non ha perdonato.

Un intervento maldestro che ha chiaramente condizionato le pagelle assegnate a Sommer da parte dei principali quotidiani sportivi nell’edicola di questa mattina:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 4.5 – “Sussurra preghiere ai palloni per evitare che si avvicinino. Ma quando deve incidere, scende troppo morbido sul tiro di Saelemaekers. E sono guai veri”.

CORRIERE DELLO SPORT 5 – “Inoperoso per tutto il primo tempo ma ad inizio ripresa commette un errore importante, e lì nasce il gol del Milan”.

TUTTOSPORT 5 – “Il gol è sulla sua coscienza: il tiro di Saelemaekers è una rasoiata rasoterra, ma arriva da 20 metri e non è neanche troppo angolata: lui si tuffa tardi e spinge poco con le gambe, respingendo corto il pallone”.

PASSIONE INTER 4.5 – “Imperfetta la sua deviazione al tiro di Saelemaekers che dà vita al gol di Pulisic. Difatti, il suo errore risulta decisivo”.