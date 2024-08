Doppio addio in arrivo: quanto incassa l’Inter

In attesa dell’accordo definitivo per Tomas Palacios (e di novità sul fronte offensivo), l’Inter continua a lavorare allo sfoltimento della propria rosa, con due nuove cessioni ormai in dirittura d’arrivo.

Si tratta dei trasferimenti di Martin Satriano e di Issiaka Kamate. Come riportato dal Corriere dello Sport, quest’ultimo è pronto ad andare in prestito all’Aves (prima divisione portoghese), con opzione di riscatto e possibilità di controriscatto a favore dei nerazzurri.

Per Satriano, invece, alla fine ci sarà il Lens, che l’ha spuntata sul Marsiglia. A fare la differenza, scrive sempre il quotidiano romano, sarebbe stato l’obbligo di riscatto, non accettato da club allenato da De Zerbi. In questo modo, l’Inter dovrebbe incassare circa 6 milioni di euro più bonus.