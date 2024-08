Rabiot ancora senza squadra. Dalla Francia: “Contatti con l’Inter”

Molto probabilmente Adrien Rabiot si aspettava un’estate diversa. Il centrocampista francese non ha rinnovato il suo contratto con la Juventus, svincolandosi a inizio luglio, ma ancora non ha trovato una squadra pronta a puntare su di lui.

Come riportato da L’Equipe, Rabiot ha l’ambizione di giocare la Champions League e il Mondiale per Club, ma le opzioni a sua disposizione non sono poi tante. Escluso il ritorno al Paris Saint-Germain, solo tre squadre avrebbero mostrato interesse nei suoi confronti.

Tra queste ci sarebbe l’Inter, che avrebbe anche avuto dei contatti con il suo entourage. Situazione simile anche per Bayern Monaco e Atletico Madrid. Ancora non c’è l’accordo (la richiesta da 7,5 milioni di euro di stipendio è molto alta) e bisognerà capire quale club deciderà di puntare davvero su Rabiot e battere così la concorrenza.

L’opinione di Passione Inter

L’acquisto di Rabiot potrebbe essere una buona occasione di mercato per l’Inter, ma, al tempo stesso, si tratta di un’operazione da valutare con molta cura. Non solo per l’ingaggio del giocatore, ma anche per la sua volontà di giocare in Champions League, che potrebbe creare qualche problema a livello di lista UEFA.

Escludendo la partenza di Asllani, sulla quale non ci sono notizie in merito al momento, i nerazzurri potrebbero decidere di rafforzare la mediana in Europa, con qualche sacrificio negli altri reparti. L’esclusione, infatti, toccherebbe a Palacios, con Carlos Augusto probabile jolly in difesa. Praticamente certe, invece, le assenze di Correa e dell’infortunato Buchanan.