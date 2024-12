Dubbi su Arnautovic: l’allenatore BOCCIA la punta dell’Inter

Il mercato di gennaio dell’Inter potrebbe vedere l’addio di una punta che sta trovando pochissimo spazio in questa stagione, vale a dire Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco è finito in fondo alle gerarchie del tecnico Simone Inzaghi perché davanti a lui ci sono ovviamente Thuram e Lautaro ma anche Taremi e persino Correa ad oggi sembrano essere scelte preferite dall’allenatore nerazzurro.

Da diverso tempo si vocifera dell’interesse del Torino che segue con attenzione il profilo dell’ex Bologna per il mercato invernale, avendo urgente bisogno di trovare dei rinforzi per la seconda metà di stagione dopo il grave infortunio al crociato subito dal loro capitano Duvan Zapata.

Anche oggi Tuttosport analizza il mercato dei granata e propone un aggiornamento sulla vicenda Arnautovic. L’attaccante dell’Inter non convince infatti il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, che avrebbe qualche dubbio su questo innesto soprattutto per via dell’età del numero 8 nerazzurro che va per i 36 anni.

Il club granata e il suo direttore Davide Vagnati non hanno ancora affondato il colpo con gli agenti del giocatore perché preferiscono prima monitorare altre opzioni come Beto dell’Everton, Simeone del Napoli e Petagna del Monza. Arnautovic rischia quindi di subire una sorta di bocciatura da parte del Torino.