Inzaghi spinge per Hien nella sua Inter: i COSTI dell’operazione

Come già riportato su queste colonne, l’Inter sta cercando un nuovo difensore centrale che possa prendere il posto di Francesco Acerbi nel 2025. L’ex centrale della Lazio compirà infatti 37 anni a febbraio e in questa stagione è stato a lungo fermo ai box per una serie di problemi fisici che non lo lasciano allenare con i compagni.

Come si legge nell’edizione odierna di Tuttosport, sono tre i nomi seguiti dall’Inter per la sua difesa e in elenco ci sono Mario Gila della Lazio e Jaka Bijol dell’Udinese ma il preferito del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi è Isak Hien, difensore di proprietà dell’Atalanta.

L’Inter sfiderà proprio la Dea dopodomani – giovedì 2 gennaio – per la semifinale di Supercoppa Italiana e avrà così modo di osservare da vicino il difensore svedese che è arrivato a Bergamo un anno fa dall’Hellas Verona per 9 milioni di euro ma ora il prezzo del suo cartellino si è alzato parecchio.

Sempre secondo il quotidiano piemontese, ora l’Atalanta per cedere Hien chiederebbe almeno 30 milioni di euro, una cifra su cui il presidente Beppe Marotta dovrà ragionare prima di procedere con l’affare ma lo svedese rimane in cima alla lista dei desideri per la difesa nerazzurra del futuro, dal momento che conosce bene già la Serie A per i suoi trascorsi tra Bergamo e Verona.