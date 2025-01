DUELLO Inter-Marsiglia per Zalewski: il giocatore ha una priorità

Ore calde in casa Inter, con l’addio imminente di Tajon Buchanan che ha aperto la strada per l’arrivo di un nuovo esterno sul mercato. L’obiettivo dei nerazzurri è Nicola Zalewski della Roma, ma su di lui c’è la concorrenza del Marsiglia.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’agente sarebbe a Trigoria in queste ore per sbloccare la sua cessione. Il club transalpino vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo, mentre l’Inter sarebbe disposta a un prestito fino al termine della stagione.

Decisiva dovrebbe essere la volontà del giocatore, che stando sempre a quanto riportato dall’esperto di mercato, avrebbe come priorità il trasferimento in nerazzurro. In quel caso, però, Zalewski dovrebbe prima rinnovare il suo contratto in scadenza con la Roma, per poi trasferirsi in prestito.