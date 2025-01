Le probabili formazioni di Inter-Monaco: Inzaghi non vuole sbagliare

La prima fase di Champions League si conclude con l’ottavo turno che, vista la classifica unica, non sarà diviso in due giorni come al solito ma si giocherà interamente in data mercoledì 29 gennaio, alle ore 21. L’Inter per questo ultimo incontro della “fase campionato” ospita a San Siro il Monaco, una squadra che in classifica ha fatto 13 punti, soltanto tre in meno dei nerazzurri.

Il grande obiettivo di Simone Inzaghi per questo match sarà quello di tentare di recuperare Hakan Calhanoglu che è in via di guarigione dal suo infortunio ma che non è ancora certo del match di rientro. Il tecnico nerazzurro vuole vincere a tutti i costi questa partita contro i monegaschi e per farlo vuole ovviamente poter schierare tutti i suoi uomini migliori dal primo minuto.

Queste le probabili formazioni di Inter-Monaco: