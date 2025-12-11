Dumfries cambia agente: “Ora può lasciare l’Inter”

La notizia di giornata riguarda il cambio di agente da parte di Denzel Dumfries che ad un anno di distanza ha deciso di separarsi da Jorge Mendes. L’esterno olandese, infatti, ha scelto di affidarsi ad uno dei procuratori in questo momento più importanti al mondo, vale a dire Ali Barat. Una decisione che, stando a quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo canale Youtube, può essere ricondotta alla volontà del ragazzi di lasciare il club nerazzurro.

Queste le parole del giornalista: “Denzel Dumfries firma con un nuovo agente, dopo essere stato con Jorge Mendes nell’ultimo anno. Dumfries, che mantiene una clausola rescissoria per il prossimo anno com’era stato anche per l’estate scorsa in cui non è materializzata alcuna operazione, firma con Ali Barat, uno degli agenti più importanti nel panorama internazionale. Insomma, prende una decisione importante che può iniziare a rappresentare un campanello per il suo futuro per guardare al 2026 come l’anno in cui Dumfries potrà eventualmente separarsi dall’Inter”.