Cosa dicono in Inghilterra del rigore di Inter-Liverpool

La decisione arbitrale con cui l’arbitro Zwayer ha assegnato il calcio di rigore al Liverpool lo scorso martedì sera continua a far discutere e non solo in Italia. Anche oltre Manica l’episodio ha sollevato perplessità, con ex calciatori e testate giornalistiche che hanno espresso dubbi sulla severità del fischio.

Jamie Carragher, storico difensore dei Reds, ha commentato l’accaduto senza mezzi termini: “Quello non è rigore, sarei molto arrabbiato se me lo fischiassero contro. L’arbitro è stato un po’ fiscale, anche se Bastoni non doveva tirargli la maglia essendo Wirtz girato di spalle”. Parole che testimoniano come persino chi ha vestito la maglia del club inglese riconosca l’eccessiva generosità della decisione.

Anche Rio Ferdinand ha fatto sentire la propria voce sui suoi social con tono sarcastico: “Questa volta il karma è andato verso Liverpool”. La stampa britannica si è allineata su posizioni simili. Secondo la BBC e il Guardian, che ha parlato di “soft penalty”, si è trattato di un tiro dagli 11 metri che difficilmente sarebbe stato concesso in Premier League.

Il Sun si è spinto ancora oltre, definendo l’episodio un “grave senso di ingiustizia”. Le reazioni confermano come la percezione del rigore sia stata largamente condivisa: al massimo “molto generoso”, se non del tutto inesistente. La questione resta aperta e il dibattito prosegue, alimentato da opinioni convergenti su entrambe le sponde della Manica.