Dumfries diventa un CASO: annunciato l’addio a sorpresa

Quello legato a Denzel Dumfries è ormai diventato un intrigo a tutti gli effetti. Quello che sembrava un infortunio di poco conto alla caviglia, si è trasformato in qualcosa di decisamente più serio che non sembra voler abbandonare l’esterno olandese. Dal match con la Lazio, nel quale il calciatore ha rimediato la brutta distorsione, è passato oltre un mese, eppure all’orizzonte non c’è traccia di un recupero imminente.

Anzi, stando a quanto scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, Dumfries dovrebbe perdersi la Supercoppa Italiana di settimana prossima e tornare in campo solamente nel 2026. Il dolore alla caviglia non passa e non consente dunque di poter fare delle previsioni certe sul suo rientro a disposizione di Cristian Chivu.

Oltre all’infortunio, non sembra affatto essere un momento tranquillo per l’olandese anche fuori dal campo. Come riferito sempre dalla rosea, Dumfries ha infatti deciso di abbandonare il super agente Jorge Mendes, cui si era affidato non troppi mesi fa. Stando alle indiscrezioni, l’olandese sarebbe entrato a far parte della scuderia dell’anglo-iraniano Ali Barat.