Sentenza durissima per l’Inter: “Torna nel 2026”

Non è stata una serata certo fortunata per l’Inter quella dello scorso martedì in occasione del big match contro il Liverpool. Oltre ai torti arbitrali subiti in campo, la formazione nerazzurra è stata tradita anche dalla sorte: nel giro di trenta minuti nel corso del primo tempo, infatti, Cristian Chivu è stato costretto ad operare ben due sostituzioni per gli infortuni muscolari di Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi.

Entrambi quest’oggi si sottoporranno ad esami strumentali, ma da parte dello staff medico nerazzurro filtrano già della prime impressioni. Nel caso del centrocampista turco c’è la speranza di poterlo recuperare per la Supercoppa Italiana di settimana prossima che vedrà l’Inter affrontare il Bologna in semifinale in gara secca.

Diverso è il caso del difensore che, come spiegato da La Gazzetta dello Sport, rischia “di fermarsi per più tempo e di sicuro saluterà il 2026. Ancora prima dei test, le visite iniziali dello staff medico hanno chiarito la maggiore ‘serietà’ della situazione muscolare di Acerbi: il difensore si è toccato i flessori della coscia destra e il sospetto di stiramento è stato subito forte”. Il suo rientro, dunque, è atteso a partire da gennaio.