Mercato – L’Inter fissa il prezzo di Dumfries: il Bayern Monaco è in pressing

L'Inter non ha però intenzione di perdere l'esterno olandese

La crescita di Denzel Dumfries con la maglia dell' Inter è sotto gli occhi di tutti. L'olandese non ha fatto per niente rimpiangere la cessione di Hakimi al PSG , nonostante sia arrivato a Milano per soli 12,5 milioni di euro più 2,5 di bonus . Un vero affare da parte dell'Inter che ora ha anche fissato il prezzo di Dumfries.

Secondo il Corriere dello Sport, l'Inter valuta l'olandese circa 45 milioni di euro, almeno tre volte la cifra per cui è arrivato in Italia. E le società interessate ci sono eccome. Il Bayern Monaco sembra essere in pressing sull'esterno ma l'Inter non ha nessuna intenzione di cederlo: trovare un sostituto, di nuovo a destra, potrebbe risultare molto difficile.