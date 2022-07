Mercato – Dybala, anche l’Inter ha fretta: si avvicina la rescissione di Sanchez?

Paulo Dybala , ancora senza squadra, non è l'unico ad avere fretta di trovare una sistemazione. Anche l' Inter vorrebbe chiudere rapidamente con l'argentino per battere un altro colpo pesante in vista della prossima stagione. Il problema però, più che relativamente agli ingaggi, riguarda principalmente gli slot liberi in attacco. Ecco perché i nerazzurri starebbero cercando di forzare la mano con Alexis Sanchez.

Come riportato dal Corriere della Sera e da Alfredo Pedullà infatti, sarebbero in corso dialoghi tra l'Inter e Sanchez per risolvere in tempi rapidi la questione. Il cileno non rientra nei piani di Inzaghi ed il suo sacrificio potrebbe, almeno temporaneamente, essere sufficiente per portare Dybala subito a Milano. L'agente dell'attaccante, Felicevich, è a Milano e nelle prossime ore dovrebbe incontrare la società. Possibile che si cerchi di chiudere immediatamente con una rescissione per poi passare all'assalto finale per la Joya.