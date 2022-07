GdS – Skriniar-PSG, chiusura imminente? E intanto l’Inter cambia piani…

Secondo la Rosea il ritorno ad Appiano dello slovacco è stato principalmente per salutare i quasi ex compagni. Tra oggi e domani dovrebbe arrivare il rilancio decisivo, l'ultimo, per poter mettere nero su bianco il trasferimento del difensore al PSG. L'Inter infatti, per evitare brutte sorprese su Bremer, ha fretta di chiudere ora, per poi fiondarsi sul brasiliano del Torino. Non a caso infatti in settimana sarebbe previsto un incontro tra Cairo, presidente granata, e Beppe Marotta, proprio per trovare l'intesa per il difensore brasiliano.