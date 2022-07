Inter, Inzaghi pensa al cambio di modulo? Dybala la chiave

Il tormentone dell'estate, ormai si è capito, sarà Paulo Dybala . L'argentino, che sembrava ormai destinato all' Inter , è ancora senza squadra e i nerazzurri, al momento, non sono ancora riusciti a creare lo spazio necessario per metterlo in rosa. Tuttavia qualcosa ancora si muove, con Marotta sempre vigile e attivo su questo fronte. E anche Inzaghi sotto sotto, forse, spinge per il suo arrivo. Dybala infatti, oltre a garantire imprevedibilità. permetterebbe variabili tattiche molto interessanti.

Secondo Tuttosport Marotta non ha affatto mollato Dybala, anzi. Non si tratta solo di una questione di affetto, ma di un'operazione che garantirebbe comunque un vantaggio per i nerazzurri. Sia dal punto di vista mediatico che da quello tecnico ed economico: qualora infatti il rendimento fosse sottotono, un'eventuale cessione genererebbe comunque una plusvalenza. E intanto Inzaghi ringrazia e sperimenta. L'impiego di Correa trequartista nella prima amichevole, esperimento forse replicato domani a Lugano, non è stato un caso.

Inzaghi sta valutando variabili tattiche proprio in ottica di un possibile arrivo di Dybala che, anziché essere dannoso come pensano alcuni, sarebbe una autentica manna dal cielo. E non solo per l'imprevedibilità, fattore che per ora rimane una lacuna in casa nerazzurra, ma soprattutto per la possibilità di far ruotare diverse pedine. In caso di 3-4-1-2 o 3-4-2-1 infatti, sulla trequarti potrebbero giocare tranquillamente anche Calhanoglu e Mikitharyan. Il nuovo modulo poi, anche qualora venisse usato saltuariamente, permetterebbe di far rifiatare uno tra Brozovic e Barella, magari permettendo di vedere il croato al fianco del suo "allievo" albanese, Asllani. Il tutto poi senza intaccare assolutamente le fasce, punto di forza del gioco di Inzaghi, che resterebbero cruciali come di consueto.