Cambio di strategia in difesa: l’Inter molla Milenkovic?

Pronta la strategia per il nuovo muro

Pietro Magnani

L'Inter, in attesa di capire cosa succederà sul fronte Skriniar-PSG, pensa alle strategie migliori per rinforzare la propria difesa una volta che lo slovacco sarà stato ceduto. Sembra ormai scontato che gli arrivi in difesa saranno due. Se però per Bremer, che resta l'obbiettivo numero uno, questa settimana potrebbe essere decisiva, per il secondo nome la situazione potrebbe essere cambiata.

Per settimane infatti il nome di Nikola Milenkovic è stato accostato con insistenza ai nerazzurri. Tuttavia, secondo La Gazzetta dello Sport, la pista che porta al serbo si sarebbe raffreddata. L'Inter infatti contava di incassare di più da Skriniar e spendere di meno per Bremer, rendendo quindi possibile il doppio colpo in entrata. Il tira e molla con i parigini però e le richieste del Torino, starebbero spingendo i nerazzurri a cambiare rotta.

Una volta completata, si spera con successo, la "telenovela" Bremer, l'Inter per il secondo difensore potrebbe puntare infatti su un nome low cost, forte anche della possibile permanenza di De Vrij. I nomi più accreditati sarebbero quello di Zagadou, giovane centrale mancino al momento svincolato, e Soyuncu, in scadenza nel 2023 con il Leicester. L'idea potrebbe essere quindi quella di prendere un nome di primo piano, Bremer appunto, e uno per la panchina.