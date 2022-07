L’Inter cambia volto: nuovo sito e app, ecco il “Digital Ecosystem”

Un'Inter sempre più moderna e al passo con i tempi. Zhang lo aveva in un certo senso "preannunciato" con l'intervista al Corriere della Sera dal Metaverso. Il club nerazzurro migliora ancora una volta l'esperienza digitale per i tifosi: da oggi infatti il sito e l'app ufficiali dell'Inter cambiano volto, così come l'e-commerce, e nei prossimi mesi sono attese ulteriori novità per i prodotti digitali del club.