Dybala last minute all’Inter: fissato l’ingaggio della Joya

Non solo Federico Chiesa: anche le quotazioni di Paulo Dybala sono destinate a salire nelle prossime ore in casa Inter. L’attaccante argentino, già vicino ai nerazzurri nell’estate 2022, è stato messo improvvisamente in vendita dalla Roma che sta cercando di ridurre il proprio monte ingaggi.

La pista interista, però, dipenderà dalla risposta attesa in giornata alla proposta dell’Al-Qadsiah: il club arabo ha già un’intesa con i giallorossi ma non con la Joya, che vorrebbe rimanere in Europa per riconquistare la Nazionale Argentina di Lionel Scaloni.

Nel frattempo, come riportato da Alfredo Gigliotti del Corriere della Sera, l’entourage di Dybala ha riaperto i dialoghi con l’Inter per un trasferimento last minute. Qualora il club nerazzurro si dicesse disponibile ad approfondire l’affare, l’argentino dovrebbe ‘accontentarsi’ di un monte ingaggi non superiore ai 5 milioni di euro. La destinazione interista, tra l’altro, rimane tra le preferite dell’attaccante della Roma che vorrebbe tornare a giocare la Champions League.